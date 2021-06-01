«Золотой ключик» от банковского счета

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В День защиты детей рязанское отделение Банка России расскажет, о чем нужно предупредить сыновей и дочерей, чтобы они не стали жертвами финансовых мошенников.

Мошенники подбирают свой «золотой ключик» к каждому. Например, любителей онлайн-игр поджидают не только противники, но и злоумышленники. В игровом азарте дети могут не понять, что пользователь, предлагающий виртуальные предметы по супернизкой цене, прислал для оплаты покупки сомнительную ссылку, которая приведет на фишинговый сайт. Такие страницы сохраняют данные карты, а иногда содержат вирус. И вот уже потерять можно не только игровую валюту, но и реальные средства.

Вторая распространенная схема – объявления о быстром и легком заработке. Подростки часто хотят купить новые вещи, но не имеют для этого достаточно средств. «Сверхприбыльные проекты» привлекают обещаниями многократно приумножить вложенную сумму в короткий срок. Но до выплат не доходит: финансовая пирамида, которой и являются такие проекты, обогащает лишь организаторов.

Еще одно место, где ребенок потенциально может потерять деньги, — социальные сети. Злоумышленники создают страницы от имени популярных блогеров или известных брендов, сообщают о беспроигрышных лотереях и конкурсах. Затем выясняется, что участник должен оплатить комиссию, например, за доставку приза, или же ввести данные карты на сомнительном сайте – якобы для зачисления на нее средств. Но в итоге подарок получает не доверчивый пользователь, а мошенник.

Кроме того, киберпреступники могут взломать аккаунты в социальных сетях и начать переписку с друзьями владельца страницы. Но спрашивать будут не о погоде, оценках или планах на лето. Они могут попросить денег в долг, прислать ссылку на фишинговый сайт или обманом попытаться выяснить пароли и коды.

Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО советует: если вы оформили ребенку карту или привязали к его телефону свою, подключите оповещения об операциях, так вы не пропустите незапланированные списания. Также можно установить лимит – на количество операций в день или сумму, чтобы злоумышленники не смогли украсть все. И, конечно, предупредить ребенка: если он собирается кому-то перевести средства, вначале лучше посоветоваться со взрослыми.