Знаменитого священника-правозащитника застрелили после мессы

Знаменитый мексиканский священник Марсело Перес, известный своей активной деятельностью по защите прав человека, застрелен в воскресенье в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Об этом пишет «Российская газета».

После того как он отслужил воскресную мессу в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, «двое мужчин на мотоцикле обстреляли его автомобиль». Позже было обнаружено тело священника, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Ранее, в начале октября, был убит мэр крупного мексиканского города Чильпансинго, Алехандро Аркос Каталан, всего через шесть дней после вступления в должность. Во время электоральной кампании перед всеобщими выборами, прошедшими в Мексике 2 июня, были убиты 34 кандидата.

По словам федерального прокурора Виктора Серрато, картели и преступные группировки пытаются назначить своих кандидатов и устрашают тех, кто осмеливается баллотироваться независимо.