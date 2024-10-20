Воскресенье, 20 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Знаменитого священника-правозащитника застрелили после мессы

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Знаменитый мексиканский священник Марсело Перес, известный своей активной деятельностью по защите прав человека, застрелен в воскресенье в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Об этом пишет «Российская газета».

После того как он отслужил воскресную мессу в городе Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, «двое мужчин на мотоцикле обстреляли его автомобиль». Позже было обнаружено тело священника, сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

Ранее, в начале октября, был убит мэр крупного мексиканского города Чильпансинго, Алехандро Аркос Каталан, всего через шесть дней после вступления в должность. Во время электоральной кампании перед всеобщими выборами, прошедшими в Мексике 2 июня, были убиты 34 кандидата.

По словам федерального прокурора Виктора Серрато, картели и преступные группировки пытаются назначить своих кандидатов и устрашают тех, кто осмеливается баллотироваться независимо.

Новости рубрики
Новости мира

В Татарстане закрыли дело об убийстве жены мужем после свадьбы

Расследование уголовного дела об убийстве жены мужем после свадьбы в села Мелекес Тукаевского района...
Новости мира

Десятки ракет и беспилотников устроили адскую ночь Украине

Минувшей ночью Николаев и Одесса подверглись интенсивным ракетным ударам и атакам беспилотников, пишет МК...
Новости мира

Манчестер Сити установил рекорд передач, но победил Вулверхэмптон только в концовке

Во втором тайме «горожане» продолжали оказывать давление и достигли успеха уже в компенсированное время, когда Джон Стоунс забил решающий гол.
Новости мира

Рэпера Трикопюшона убили в Челябинске

Трикопюшону было 35 лет. ЧП случилось в доме на улице Дегтярева.