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Суббота, 15 апреля, 2023
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Знакомая шестиклассника, совращенного 26-летней барменшей, описала дикую историю

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В городе Калтан Кемеровской области 26-летнюю женщину заподозрили в развращении шестиклассника, знакомая с ситуация местная жительница рассказала МК о случившемся.

Предположительно, злоумышленница вступила в отношения с мальчиком из школы своей дочки-пятиклассницы. Ему четырнадцать лет, дважды парень оставался на второй год. 

Собеседница рассказала, что женщина общалась с шестиклассником около трех месяцев.

«Там ноль воспитания, мать за своими детьми совсем не смотрит. Парень пьет, курит. Школу прогуливает. Маме на него наплевать», – описала семью мальчика знакомая.

Подозреваемая стала матерью в 14 лет. У нее есть еще сын, она разведена.

Возбуждено уголовное дело за сексуальные отношения с лицом, не достигшем 16-летнего возраста. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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