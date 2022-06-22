«Живем как в газовой камере»: орловцы пожаловались Путину на выбросы с завода

В Орле жители Северного района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

Горожане пожаловались главе государства на едкие выбросы с асфальтного завода

«Живем как в газовой камере», – говорится в описании к ролику.

Автор обращения отметили, что в прошлом году обращались в природоохранную прокуратуру, которая выявила нарушения и отклонения предельно допустимых норм выбросов.

Однако это не помешало предприятию продолжить свою работу. Орловцы обратили внимание, что рядом с ним находятся детские сады и школы. Они попросили президента разобраться в этой ситуации.