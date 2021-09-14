Жительница Рязанской области сыграла в «Поле чудес»

Жительница рязанского Кораблина Любовь Новичкова приняла участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

На передачу Новичкова попала неожиданно для себя. Полтора года назад письмо на телеканал написала её племянница. Женщина просила пригласить в Москву ветерана труда, 30 лет отработавшую на местном комбинате шёлковых тканей и 12 — на хлебозаводе.

Получив ответ, Любовь Петровна сначала подумала, что это шутка, а затем начала собираться на съёмки. Дорогу и проживание оплатили авторы программы, коллеги помогли напечь вкусных подарков.

Перед записью программы с участниками лично пообщался Леонид Якубович. У рязанки телеведущий спросил, как поживает губернатор, как дела в Рязанской области.

Новичкова попала в третью тройку игроков. Ей почти удалось угадать, как в старину называли сноп — ошиблась на одну букву.

В эфир передача вышла 3 сентября. На память об участии в телешоу Любовь Новичкова привезла термочайник, красивый букет и добрые воспоминания.