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Вторник, 14 сентября, 2021
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Жительница Рязанской области сыграла в «Поле чудес»

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Жительница Рязанской области сыграла в «Поле чудес»

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Жительница рязанского Кораблина Любовь Новичкова приняла участие в программе «Поле чудес» на Первом канале. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

На передачу Новичкова попала неожиданно для себя. Полтора года назад письмо на телеканал написала её племянница. Женщина просила пригласить в Москву ветерана труда, 30 лет отработавшую на местном комбинате шёлковых тканей и 12 — на хлебозаводе.

Получив ответ, Любовь Петровна сначала подумала, что это шутка, а затем начала собираться на съёмки. Дорогу и проживание оплатили авторы программы, коллеги помогли напечь вкусных подарков.

Перед записью программы с участниками лично пообщался Леонид Якубович. У рязанки телеведущий спросил, как поживает губернатор, как дела в Рязанской области.

Новичкова попала в третью тройку игроков. Ей почти удалось угадать, как в старину называли сноп — ошиблась на одну букву.

В эфир передача вышла 3 сентября. На память об участии в телешоу Любовь Новичкова привезла термочайник, красивый букет и добрые воспоминания.

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