В среду, 14 февраля, жительнице Рязани Анне Лакаткиной исполнилось 103 года. С праздником именинницу поздравил мэр Рязани Виталий Артемов.

Анна Лукьяновна — ветеран труда и труженик тыла. Она родилась в деревне Новое Тонино Спасского района. Во время Великой Отечественной войны рязанка рыла окопы под Москвой, а после смерти матери вернулась домой воспитывать младших братьев и сестер.

В Рязанской области работала в колхозе. Анна Лакаткина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и имеет звание «Ветеран труда».

Виталий Артемов пообщался с именинницей, расспросил о семье, о том, где и как она жила и трудилась в годы войны и после Победы. Мэр пожелал Анне Лукьяновне здоровья, хорошего настроения и долгих лет жизни.