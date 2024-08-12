Понедельник, 12 августа, 2024

Жительница Старожилова вырастила на участке огромный помидор

Автор: 7info7

Опубликовано

У себя на участке жительница Старожилова Лидия Остроумова вырастила огромный помидор сорта «вельможа». Фото публикует издательство «Пресса».

Женщина рассказала: весом овощ был не менее килограмма. Его она съела вместе с гостями.

Лидия отмечает, что часто выращивает крупные помидоры, но такого крупного урожая у неё ещё не было.

— Сеяла, как и всегда, после 8 марта, потом часть рассады высадила в теплицу, часть в открытый грунт, даже без пленки, — рассказала Остроумова. — Нынешнее жаркое лето оказалось благоприятным для томатов, вот и выросли они крупными и сочными.

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