Жительница Рыльска рассказала о повешенных ВСУ детях в Курской области

Жительница Рыльска Ольга рассказала изданию NEWS.ru о трагедии, произошедшей в селе Погребки Суджанского района Курской области, ссылаясь на слова беженцев. По её словам, украинские военные повесили восьмерых детей. Жители, покидавшие свои дома из-за обстрелов ВСУ, видели и другие ужасающие сцены с убийствами мирных граждан.

— В деревне Погребки повесили восьмерых детей. Неподалёку нашли тело женщины со вспоротым животом и отрезанной грудью. Рядом, на заборе, буквально были распяты тела ещё двоих маленьких детей, — рассказала Ольга. — Это видели люди, которые ночью пробирались через деревни, минные поля и лесополосу. В поисках помощи они приходили к нам в Рыльск, в Собор Успения Пресвятой Богородицы.

Она добавила, что местные жители старались сделать всё возможное, чтобы помочь беженцам из Суджанского района. Ольга осталась в Рыльске, хотя многие жители покинули город из-за близости линии фронта.

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— Мы подбадривали друг друга, старались держаться, но настроение у всех было очень тяжёлое. Мы понимали, что Рыльску будет непросто. Тогда часть жителей города уехала подальше от линии фронта. Все торговые точки закрылись. Матушка Ксения спросила меня, какие у меня планы. Я ответила, что, конечно, останусь здесь, — поделилась Ольга.