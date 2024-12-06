Жительница Рязани выиграла 2 млн рублей в моментальную лотерею от «Столото», сообщила пресс-служба компании.

После первого выигрыша в 20 тысяч рублей на моментальной лотерее от «Столото», Ольга Ефремова из Рязани почувствовала, что удача ей улыбается. Решив испытать счастье еще раз, она приобрела билет с дизайном «Русское лото», который принес ей уже 2 миллиона рублей.

Проверить билет Ольга решила в фирменном магазине «Столото».

— Продавец, сканируя QR-код, сразу заметила, что выигрыш солидный: «У вас там больше 15 тысяч!» — вспоминает Ольга. — Чтобы все перепроверить, я стерла защитный слой сама. Сначала увидела сумму 400 тысяч, а потом — множитель Х5. Когда поняла, что выиграла 2 миллиона, эмоции просто зашкаливали. Даже не верила своим глазам! Мы с продавцом взяли лупу, чтобы убедиться в цифрах. Она искренне порадовалась за меня и поздравила с победой!

Ольга когда-то работала токарем на заводе — профессия, которая пользовалась большим спросом. Сейчас её главные дела — забота о внучке и уход за пожилой мамой. Выигранные деньги она планирует потратить на ремонт квартиры.

С 2014 года все лотереи в России находятся под государственным контролем. Их организуют Минфин и Минспорт России, а за проведением следит ФНС.