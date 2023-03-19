Жительница Рязани перевела мошенникам 431 тысячу рублей

Рязанка перевела аферистам 431 тысячу рублей. Подробности рассказали в пресс-службе рязанского отделения Банка России.

Женщине поступил звонок якобы от службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что неизвестный оформил на неё кредит и для отмены заявки нужно самостоятельно получить заёмные деньги.

В офис банка звонивший рекомендовал не обращаться, заявив, что в махинации замешан кто-то из сотрудников. Рязанка подала заявку, после чего звонить ей стал уже «следователь», который даже прислал копию своих служебных документов. Телефонный разговор со злоумышленниками длился больше 4 часов.

«Следователь» пояснил: чтобы гарантированно защитить себя от незапланированного кредита, нужно перечислить полученные средства через некое страховое общество. Жертву злоумышленников не смутило, что собеседник прислал реквизиты физического лица. Женщина совершила 30 переводов небольшими суммами. В общей сложности сумма составила 431 тысячу рублей. Только через несколько часов рязанка поняла, что стала жертвой преступников.

Начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин рассказал, что телефонные мошенничества – самый распространённый вид финансового преступления.

Владимир Гришин: «Злоумышленники давят на эмоции людей, ставят в ситуацию нехватки времени. Кто бы вам ни звонил, не принимайте решение моментально. Лучше всего положить трубку, связаться с близкими, посоветоваться с ними, а затем обратиться в ту организацию, из которой вам якобы поступил звонок. Так вы сможете защитить свои деньги»

По данным Банка России, в прошлом году в целом по России совершено более 876 тысяч операций по платёжным картам без согласия клиента, ущерб превысил 14 млрд рублей. В большинстве случаев человек под психологическим воздействием добровольно перевёл денежные средства или раскрыл банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.