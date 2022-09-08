Жителю Кадомского района грозит до 7 лет лишения свободы за незаконную рубку сосен

Сотрудники МО МВД Сасовский раскрыли незаконную заготовку 23 сосен на территории лесничества в Кадомском районе. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Работники местного лесничества рассказали полицейским, что в лесу у деревни Нижне-Никольское обнаружена делянка по заготовке сосен, разрешения на которую не выдавалось.

Выехав на мест незаконной делянки оперативники установили, что неизвестный спилил 23 сосны. От места заготовки древесины шёл «гусеничный» след, по которому правоохранители прошли до дома в Нижне-Никольском. Там возле забора сотрудники полиции увидели сложенные в штабель 23 сосновых бревна.

Как выяснилось, к незаконной заготовке причастен проживающий в этом доме 60-летний мужчина. У него был небольшой гусеничный трактор. Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье о незаконной рубке деревьев, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.