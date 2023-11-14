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Жителя Рязанской области приговорили к 20 годам тюрьмы за убийства таксистов

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Жителя поселка Авангард Чучковского района признали виновным в убийстве двух человек, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Молодой человек 1999 года рождения нанимал таксистов на автовокзалах Рязани и просил отвезти их в Чучковский район. По пути он предлагал сократить дорогу через песчаный карьер, где жестоко расправлялся с водителями и забирал их имущество.

Тела погибших были обнаружены в июне 2022 года на территории карьера недалеко от села Голенищево Чучковского района. Во время обыска дома у подсудимого нашли вещи убитых и орудие преступления. Машина одного из таксистов была обнаружена в лесополосе поселка Авангард, второго — на песчаном карьере.

Суд назначил виновному 20 лет исправительной колонии строгого режима и взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.

Знакомому осужденного 2001 года рождения, который покрывал убийства, назначен штраф.

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