Жителя Рязанского района будут судить за покушение на убийство бывшей сожительницы

Житель Рязанского района, по версии следователей, под воздействием алкоголя из-за ревности пытался зарезать бывшую сожительницу. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Рязанский МСО регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении безработного местного жителя 1971 года рождения, обвиняемого в покушении на убийство. Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и разбой.

Как выяснили следователи, 15 августа 2022 года в селе Дубровичи подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности ударил женщину ножом в живот. Решив, что этого достаточно для смерти потерпевшей, мужчина скрылся. Женщине оказали экстренную медпомощь, её удалось спасти.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

В следственном управлении обратили внимание граждан, что алкоголь является одной из главных причин агрессивного поведения людей. Под воздействием спиртного конфликт может завязаться по ничтожному поводу и привести к совершению тяжких преступлений.