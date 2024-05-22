Жителя Пронска обвиняют в убийстве жены своего брата

Жителя Пронска 1995 года рождения обвиняют в убийстве супруги своего брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В мае этого года поступила информация о пропавшей в 2020 году женщине 1985 года рождения. Было предположение, что в отношении нее совершено преступление.

Выяснилось, что в январе 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, нанес супруге своего брата несколько ножевых ударов в область шеи. Тело женщины он закопал за пределами придомовой территории, где впоследствии стал складировать бытовые отходы.

Следователи установили, что близкие родственники обвиняемого знали о том, что сделал мужчина, но молчали, опасаясь его мести. Отмечается, что ранее мужчина был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленника взяли под стражу.

В ходе следственных действий он показал, где спрятал убитую. Тело женщины изъяли и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По уголовному делу продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Видео СУ СКР по Рязанской области