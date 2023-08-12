Жителя Екатеринбурга лишили прав за пьяную езду в городе, где он не был

Екатеринбуржца Никиту Курылева лишили прав за вождение в наркотическом опьянении в городе, где он никогда не был, пишет портал E1.RU.

По его словам, злоумышленник воспользовался поддельным удостоверением.

«Там мои фамилия, имя и отчество, мой номер водительских прав. Только фотография другая. Я в жестком шоке. Мне приходит куча штрафов из разных городов», – отметил Курылев.

В последнее время автомобилисту пришло несколько повесток в суд из разных городов.

Адвокат водителя написал заявление в прокуратуру и МВД. Он призывает привлечь к ответственности инспекторов, которые составляли протоколы. Также стражам порядка предстоит выяснить, как удостоверение его подзащитного Никиты оказалось у других водителей.