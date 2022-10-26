Среда, 26 октября, 2022
Татьяна Проводина

Жители Железнодорожного района Рязани могут забирать готовы документы в постамате МФЦ

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Изображение от ArthurHidden на Freepik

В территориальном отделе по Железнодорожному району Рязани МФЦ работает постамат. Граждане могут забирать готовые документы с помощью автоматизированного оборудования в доме 1 по улице Каширина.

Таким способом можно получить документы по нескольким видам услуг. Вскоре количество услуг планируют увеличить.

Пользоваться сервисом просто: заявитель при обращении за услугой может выбрать, как он хочет получить результат – через постамат или обычным способом. Когда придёт SMS сообщение о готовности документов, гражданин в удобное время в режиме работы МФЦ самостоятельно забирает их из ячейки.

Преимущества получения документов в постамате – это минимизация контактов с другими посетителями, отсутствие очередей и экономия личного времени, – говорится на сайте минэкономики Рязанской области.

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