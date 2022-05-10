Жители Заволжска впали в отчаяние из-за угрожающих жизни «катакомб»

В городе Заволжск Ивановской области местные жители буквально впали в отчаяние и просят власти помочь им решить проблему расселенного и заброшенного дома, пишет IvanovoNews.

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Сообщается, что горожане прозвали этот объект «катакомбами». Строение находится в аварийном состоянии и постепенно разрушается. При его облюбовали бездомные, которые ночуют там и жгут костры. Также в здании собираются ели выпить. Многие обеспокоены из-за того, что в постройке очень часто играют дети.

«Сделайте хоть что-нибудь!» – призывают местные жители.

По их мнению, в здании существует угроза обрушения, и беда может случиться в любую минуту.