Во Владимирской области медведи подошли близко к людям

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Жители Гусь-Хрустальный жалуются на гуляющих медведей. Все дело в потеплении, благодаря которому животные начали возвращаться в естественную среду обитания, пишет пресс-служба Национального парка «Мещера».

Из-за отсутствия автобуса жителям деревни Тюрьвищ приходится добираться до города из соседних поселений. Частыми спутниками на пути людей становятся медведи.

Местные чиновники перенаправили жалобы в Национальный пар Мещеры, сотрудники которого очень были удивлены таким положением дел.

Первое, что поразило работников парка, это сам факт появления медведей. Эти животные крайне неохотно идут на контакт, стараются избегать контакта с людьми.

Сотрудников парка удивило поведение жителей. Вместо требования возращения автобуса на маршрут, они хотят отстреливать животных.

— Не кажется ли вам, уважаемые местные жители, что ваше требование сродни тому, как более богатые требуют убраться из собственных домов более бедных, чтобы построить на их месте собственный коттеджный посёлок или поле для гольфа? — пишет Татьяна Маркова, пресс-секретарь ФГБУ «Национальный парк «Мещера».