Четверг, 3 октября, 2024

Жители улицы Новоселов пожаловались на пьяную компанию, которая больше недели живет на улице

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rzncity

Жители улицы Новоселов возмущены пьяной компанией, которая уже больше неделе живет у дома №33. Об этом сообщает в тг-канале «Рязань».

По словам автора поста, местные жители вызывали полицию. Однако стражи порядка не увидели никаких правонарушений.

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