Жители улицы Новоселов пожаловались на пьяную компанию, которая больше недели живет на улице

Жители улицы Новоселов возмущены пьяной компанией, которая уже больше неделе живет у дома №33. Об этом сообщает в тг-канале «Рязань».

По словам автора поста, местные жители вызывали полицию. Однако стражи порядка не увидели никаких правонарушений.