Четверг, 23 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жители России назвали «самые мужественные» отечественные фильмы

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Кадр из фильма "Они сражались за Родину", 1975 год

Россияне рассказали, какие фильмы, по их мнению, «самые мужские». Итоги опроса телеканала «Русский детектив» публикует «Говорит Москва».

Список возглавила картина «Офицеры», на второй строчке – первая часть дилогии «Брат», на третьем месте – «Они сражались за Родину».

По результатам опроса были составлены рейтинги «Самый мужской фильм по мнению женщин» и «Самый мужской фильм по мнению мужчин». Картина «Офицеры» лидирует как в женском, так и в мужском рейтинге. Однако среди мужчин – с более скромным результатом: 17% против 37% среди представительниц прекрасного пола.

Вторую строчку в списке «самых мужественных» фильмов по версии женщин занимает картина «Брат» (9%), третье — «Они сражались за Родину» (5%). Четвёртое место у фильма Федора Бондарчука «9-я рота» (4,5%). Замыкают пятёрку лидеров одновременно две картины — «Пираты ХХ века» Бориса Дурова и «О чём говорят мужчины» с актёрами театра «Квартет И» в главных ролях (по 4%).

В мужском топ-5 второе и третье места у фильмов «Они сражались за Родину» (10%) и «Брат» (9%) соответственно, затем идут картины «О чём говорят мужчины» (5%) и «Бумер» (4%).

Опрос проводился на улицах Москвы и в соцсетях киноканалов медиахолдинга «Цифровое телевидение» с 9 по 20 февраля. Участниками исследования стали 966 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

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