Общество

Жители Рязанской области смогут использовать электронную подпись в мессенджере МАХ

Валерия Мединская

Мессенджер МАХ завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это позволит клиентам банков, мобильных операторов и других организаций подписывать документы прямо в смартфоне. Первые компании подключатся к сервису в этом году.

Как будет организован процесс

Компания направляет клиенту договор. Вместе с файлом приходит ссылка для запуска сервиса «Госключ». Там пользователь подписывает документ, предварительно оформляя сертификат, если делает это впервые. Затем пользователь подтверждает действия в «Госключе» и возвращается в МАХ, где можно скачать и переслать подписанный документ. Эти события будут отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».

Подписание в «Госключе» гарантирует безопасность сделки.

