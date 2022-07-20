Жители Рязанского региона могут ограничить доступ к ресурсам с противоправной информацией.

Граждане могут сообщить о ресурсе с запрещённым контентом через сайт Роскомнадзора или его мобильное приложение «РКН». Об этом информирует министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Запрещено распространять сведения:

– о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

– о способах изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ и местах приобретения таких средств и культивирования наркосодержащих растений;

– о способах совершения самоубийств, призывов к совершению самоубийства;

– о незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей, а также информации, обеспечивающей возможность совершения действий по переводу денежных средств через иностранных поставщиков платежных услуг, включенных в соответствующие перечни;

– о незаконной дистанционной розничной продаже алкогольной продукции;

– предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности;

– о склонении или ином вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и/или здоровья либо для жизни и/или здоровья иных лиц;

– о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий/бездействий, распространение которой запрещено федеральными законами;

– сведения о лицах, в отношении которых в соответствии с федеральными законами обеспечивается конфиденциальность.

После обращения граждан данные направляются в МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС или Росалкогольрегулирование. Если сведения признают запрещёнными, начнётся процесс ограничения доступа к этим ресурсам.