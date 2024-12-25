Жители Рязани выбирают онлайн-банки

Владельцы смартфонов Apple в Рязани намного активнее пользуются услугами онлайн-банкинга, чем владельцы гаджетов на базе Android, а общий объём трафика в текущем году на банковские сервисы и приложения вырос более чем на 12% по сравнению с 2023 годом. Это объясняется увеличением количества сервисов, которые предоставляют банки, и простотой получения услуг, что позволило расширить число пользователей за счёт людей старшего поколения.

Количество устройств (смартфонов и планшетов), которые используются для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 года выросло на 15% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей.

Несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт, в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, по России клиентов банков в онлайне в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет — на 42%, чем в прошлом году.

При этом наибольший прирост количества онлайн-клиентов зарегистрирован среди владельцев iPhone. С января по середину декабря текущего года этот показатель вырос на четверть по отношению к аналогичному периоду 2023 года. А вот владельцев Android, потребляющих услуги банков онлайн, стало больше лишь на 13%.

В Центральном федеральном округе больше всего число пользователей онлайн-банкинга по сравнению с прошлым годом выросло в Костромской (20%), Смоленской (19%) и Тверской областях (18%), в то время как по Рязанской области этот показатель составил 12%.

Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов в среднем по итогам января-декабря 2024 года пользовался 91% абонентов сотового оператора, имеющий смартфоны или планшеты.

Интенсивно растет и потребление трафика в банковских сервисах. Прирост трафика с января по середину декабря этого года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 60%. Напомним, что общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в 6 раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.

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iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как Android-устройства составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика.

Тот факт, что владельцы Apple-девайсов больше скачивают и передают, подтверждает и анализ трафика за последние два года. Потребление за 2024 год к аналогичному периоду 2022 выросло на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.

С точки зрения гендерного разделения, два года назад мужчины занимали 53% онлайн-клиентов, в 2023 этот показатель увеличился до 69%, а в текущем периоде вернулся к показателям двухлетней давности.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. «МегаФон» развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 77,3 млн клиентов.