Жители Рязани стали больше курить — SuperJob

Каждый восьмой курильщик в Рязани за последние 3 месяца увеличил
потребление сигарет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 12% жителей Рязани.
Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об
усилении вредной привычки сообщали 13% респондентов в городе.
Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 11 сигарет в сутки, а
те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины
курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в
среднем по 13 сигарет в день (против 9 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, —
по 16 сигарет (против 11 среди женщин).