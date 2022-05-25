Жители Рязани стали больше курить — SuperJob

Каждый восьмой курильщик в Рязани за последние 3 месяца увеличил

потребление сигарет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В том, что в последние 3 месяца они стали курить чаще, признаются 12% жителей Рязани.

Аналогичная картина наблюдалась в разгар локдауна, в апреле 2020 года: тогда об

усилении вредной привычки сообщали 13% респондентов в городе.

Те, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 11 сигарет в сутки, а

те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. При этом мужчины

курят чаще женщин: те, кто старается оставить вредную привычку в прошлом, — в

среднем по 13 сигарет в день (против 9 среди женщин), а те, кто не собирается бросать, —

по 16 сигарет (против 11 среди женщин).