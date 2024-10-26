Суббота, 26 октября, 2024
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Жители Рязани сообщили о звуках сирены в городе

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Алексей Самохин
Изображение от mamewmy на Freepik

В субботу, 26 октября, жители Рязани сообщили в социальных сетях о звуках сирены в городе.

В частности, сообщается о звуках в районе Горрощи и Октябрьского городка.

Официальная информация не поступала.

В соседней Липецкой области объявлялся красный уровень опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о временной приостановке движения на участке трассы Орёл — Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава.

— Это вынужденная мера для обеспечения безопасности. Движение возобновится, когда взрывотехники уберут обломки, — написал губернатор в телеграм-канале.

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