Жители Рязани сообщили о звуках сирены в городе

В субботу, 26 октября, жители Рязани сообщили в социальных сетях о звуках сирены в городе.

В частности, сообщается о звуках в районе Горрощи и Октябрьского городка.

Официальная информация не поступала.

В соседней Липецкой области объявлялся красный уровень опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о временной приостановке движения на участке трассы Орёл — Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава.

— Это вынужденная мера для обеспечения безопасности. Движение возобновится, когда взрывотехники уберут обломки, — написал губернатор в телеграм-канале.