Жители Рязани сообщили о звуках сирены в городе

В субботу, 26 октября, жители Рязани сообщили в социальных сетях о звуках сирены в городе.
В частности, сообщается о звуках в районе Горрощи и Октябрьского городка.
Официальная информация не поступала.
В соседней Липецкой области объявлялся красный уровень опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил о временной приостановке движения на участке трассы Орёл — Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава.
— Это вынужденная мера для обеспечения безопасности. Движение возобновится, когда взрывотехники уберут обломки, — написал губернатор в телеграм-канале.