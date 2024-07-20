Жители Недостоева попросили Артёмова решить проблемы их микрорайона

19 июля мэр Рязани Виталий Артёмов провел традиционный приём граждан. В рамках приёма к нему обратились жители Недостоева, которые рассказали об актуальных проблемах их микрорайона.

Речь шла о ремонте дороги по улице Промышленной, спиле сухих деревьев и устранении провала на улице Призаводской. Управлению дорожного хозяйства и транспорта поставлена задача провести объезд по перечисленным адресам, составить график работ и проконтролировать их выполнение.

Жильцы дома №90 по улице Свободы обратились по поводу переселения из аварийного жилья. Этот дом не включен в действующую программу расселения, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

По информации управления энергетики и ЖКХ, указанный дом будет рекомендован для включения в программу переселения в 2025 году.