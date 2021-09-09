15.9 C
Рязань
Четверг, 9 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Жители коттеджных посёлков в Рязанской области получили доступ к скоростному 4G-интернету

7info7
Жители коттеджных посёлков в Рязанской области получили доступ к скоростному 4G-интернету

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

МТС обеспечила доступом к сети 4G коттеджиные посёлки в Сумбулово, Зеленево, Кораблино и Петровичи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Высокоскоростной интернет теперь доступен на крупной турбазе «Сумбулово» и в окрестностях святынь, находящихся в Петровичах. Также доступ к 4G получили социально значимые объекты –  школа и детский сад посёлка Кораблино-Park.

Теперь жители посёлков могут комфортно проосматривать видео в HD-качестве, общаться в соцсетях, использовать навигационные карты. С помощью смартфонов можно незамедлительно можно получить доступ к сервису Госуслуг, интернет-магазинам, мобильному банку, сервисам по продаже жд и авиабилетов и другим ресурсам.

Тренд на загородную жизнь, который сформировался в период пандемии, продолжает набирать популярность. Но для такого образа жизни жителям так же нужны привычные инфраструктурные удобства – асфальтированные дороги, школы и детские сады, магазины и, конечно, мобильная связь и интернет. С помощью цифровых мобильных сервисов жители коттеджных поселков смогут комфортно жить за городом, заказывать продукты и лекарства, работать удаленно и учится. Для удобства, я бы рекомендовал подключать наш комплект – Спутниковое ТВ с 4G-интернетом, включающий цифровое ТВ и мобильный интернет с возможностью Wi-Fi раздачи для всей семьи, — отметил директор компании МТС в Рязани Александр Ляк.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]