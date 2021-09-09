Жители коттеджных посёлков в Рязанской области получили доступ к скоростному 4G-интернету

МТС обеспечила доступом к сети 4G коттеджиные посёлки в Сумбулово, Зеленево, Кораблино и Петровичи. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Высокоскоростной интернет теперь доступен на крупной турбазе «Сумбулово» и в окрестностях святынь, находящихся в Петровичах. Также доступ к 4G получили социально значимые объекты – школа и детский сад посёлка Кораблино-Park.

Теперь жители посёлков могут комфортно проосматривать видео в HD-качестве, общаться в соцсетях, использовать навигационные карты. С помощью смартфонов можно незамедлительно можно получить доступ к сервису Госуслуг, интернет-магазинам, мобильному банку, сервисам по продаже жд и авиабилетов и другим ресурсам.