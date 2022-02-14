Жителей Вологодской области удивили новостью, что они стали лучше жить

Федеральное агентство РИА Новости опубликовало рейтинг, который оценивает качество жизни регионов России.

Сообщается, что Вологодская область заняла 56-е место с итоговым баллом 44,086. Таким образом, за год регион поднялся сразу на три позиции.

Так, в прошлом году Вологодчина была на 59-м месте с показателем 41,071 балла.

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Рейтинг составлялся на основании 67 различных показателей, например, зарплата и развитость инфраструктуры.

Как пишет портал Череповец-поиск, многих местных жителей удивила информация об улучшении уровня жизни в регионе.