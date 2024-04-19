Жителей Рыбного ночью испугал сильный грохот

В ночь на 19 апреля в городе Рыбное Рязанской области местных жителей испугал сильный грохот. Об этом сообщается в группе «Типичное Рыбное» ВКонтакте.

По словам пользователей соцсети, после грохота сработали сигнализации припаркованных автомобилей. Кто-то считает, что это была гроза, кто-то пишет, что на гром это похоже не было.

На опубликованном видео можно заметить яркую вспышку, а затем, через некоторое время, громкий звук. Так действительно бывает при грозе.

Звук мог возникнуть при попадании молнии, например, в здание.

Официальной информации не поступало.