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Среда, 1 июня, 2022

Жителей России ждёт «медовое» лето

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Татьяна Проводина

Жителей России ждёт «медовое» лето

Предстоящее лето в стране будет «медовым». Ожидается тёплая безветренная погода с умеренной влажностью, солнечные дни будут чередоваться со скоротечными ливнями. Такой прогноз дал РИА Новости ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, лето станет компенсацией за холодную весну, когда средняя температура была почти на 3 градуса ниже нормы. В средней полосе России температура будет близка к климатической норме, её превышение возможно не более чем на 1 градус.

Относительно благоприятные погодные условия для сельского хозяйства и туризма ожидаются на Кавказе, в Крыму и на Кубани.

Евгений Тишковец: «Полноценный купальный сезон на юге страны можно будет открывать в ближайшие дни, когда температура морской воды достигнет плюс 20 градусов и выше».

В Центральной России вода до комфортных значений в реках и озерах прогреется к середине июня. По мнению синоптика, на Русской равнине отпуск лучше провести в июле, когда температура воздуха выйдет на пик и будет много солнца.

На Русском Севере ожидается дефицит осадков, а погода будет теплее обычного.

Говоря о пчеловодном сезоне, синоптик отметил, что такой долгосрочный прогноз окажет благоприятное влияние на медосбор.

«Грядущее лето можно смело назвать «медовым», – добавил Тишковец.

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