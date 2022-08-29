Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязанской области предупредили об усилении ветра

Фото: МЧС России. Главное управление по Рязанской области

29 августа на территории Рязанской области ожидается усиление юго-западного ветра местами в порывах до 12-15 м/с.

Прогноз Рязанского гидрометцентра на сегодня публикует Главное управление МЧС по Рязанской области. В отдельных районах региона возможна гроза.

Метеопредупреждение будет действовать до конца суток 29 августа.

Граждан призвали к соблюдению правил безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи. По возможности время пребывания на улице нужно ограничить.

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