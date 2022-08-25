Жителей Белгородской области пугают «ядерными инцидентами»

В группе микрорайона Улитка Белгородской области во «ВКонтакте» появился поддельный документ о «возможных ядерных инцидентах», пишет Бел.Ру.

Авторы так называемого «постановления правительства о дополнительных мерах по обеспечению радиационной безопасности» призвали чиновников «проинформировать белгородцев о действиях при получении сигнала экстренного оповещения о радиационной опасности».

Также им приписывается «довести до населения памятку о порядке проведения йодной профилактики».

Выяснилось, что речь идет о фейке, это можно легко проверить на сайте правительства. Под № 486 опубликовано совершенно другое постановление. Пост с поддельным документом удалили. В УК микрорайона «Улитка» не смогли объяснить произошедшее.