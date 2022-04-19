Житель Волгограда застрелил и завернул в матрас тело 18-летней студентки

Источник в экстренных службах сообщил о жестоком убийстве 18-летней студентки Софии Безбожновой в Волгограде, пишет Блокнот.

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Сообщается, что тело девушки обнаружили в подвале пятиэтажки завернутым в матрас. На трупе имеется пулевое ранение.

Предположительно, 35-летний Илья Семенищев застрелил жертву в своей квартире, после чего избавился таким образом от тела.

После убийства злоумышленник попытался скрыться, но машину остановили инспекторы на посту ГИБДД «Червленое». Водитель отказался предъявить документы и открыл огонь в сторону сотрудника дорожной полиции, а затем выстрелил, попав в себя.

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В итоге нападавшего госпитализировали с пулевым ранением головы. Вскоре он скончался. Известно, что Семенищев был неоднократно судим. Последние два раза за кражи: с приятелями обворовывал квартиры.