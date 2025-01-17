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Image by Nino Carè from Pixabay
Происшествия

Житель Рязани год избивал и насиловал 16-летнюю девочку

Алексей Самохин

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вызволили из квартиры в Калининском районе 16-летнюю девочку. По словам матери подростка, её дочь в течение года избивал и насиловал 18-летний житель Рязани, пишет «Фонтанка».

По данным СМИ, ночью 16 января женщина позвонила в полицию и заявила, что дочь удерживают и избивают на проспекте Луначарского.

Правоохранители задержали 18-летнего рязанца, имеющего судимость за закладку наркотиков. Девочку направили в больницу, медики зафиксировали травмы.

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Петербурженка написала заявление в полицию, в котором сообщила, что задержанный на протяжении года избивал и насиловал ее дочь на территории Рязани.

Правоохранители собирают материалы для возбуждения уголовного дела.

Юноша имеет судимость по 228-й статье, датированную августом 2024 года. Будучи еще подростком, он оставил закладку с наркотиком в родном городе, сообщает «Мойка 78».

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© Информационное агентство 7info

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