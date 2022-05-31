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Вторник, 31 мая, 2022

Житель Полян получил 4 года колонии за «закладки»

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Татьяна Проводина
Татьяна Проводина

Житель Полян получил 4 года колонии за «закладки»

Рязанский областной суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание — 4 года лишения свободы. Отбывать наказание молодому человеку предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Рязанской области.

Уголовное дело против 29-летнего жителя с. Поляны суд рассмотрел 17 мая. Подсудимого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

Как утверждает обвинитель, подсудимый в октябре 2021 года вступил в преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических и психотропных средств. Преступники действовали бесконтактным способом — через тайники и электронные платёжные системы. За денежное вознаграждение рязанец выполнял функции закладчика. Он получал оптовые партии наркотиков, которые размещал в тайниках на территории Рязанской области.

Молодого человека задержали в январе сотрудники областного УНК УМВД при попытке сбыта очередной партии мефедрона общей массой более 22 граммов. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.

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