Житель Казани потребовал расследовать смерть жены в «красной зоне»

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В Казани 63-летний Дамир Шавалиев добивается всестороннего расследования смерти жены от коронавируса в больнице № 16 в «красной зоне», пишет «Вечерняя Казань».

По мнению мужчины, причиной случившегося стал бардак и безобразие, которые, как считает вдовец, царят в медучреждении.

Известно, что супруга попали в «красную зону» больницы осенью прошлого года. Мужчину выписали после выздоровления, а жена домой так и не вернулась.

«Когда жене стало плохо, ее просто не смогли доставить в реанимацию, потому что сначала долго искали каталку, а потом оказалось, что не работает лифт», – утверждает Шавалиев.

Казанец заявил, что сначала за его супругой приезжала скорая помощь, ее дважды увозили в клиническую инфекционную больницу, однако вскоре отпускали домой. Пациентку положили только на третий раз.

Мужчина собирается обратиться в «Ак Барс-Мед», чтобы страховая компания проверила обстоятельства смерти женщины и качество оказания помощи.