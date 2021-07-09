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Пятница, 9 июля, 2021
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Житель Казани потребовал расследовать смерть жены в «красной зоне»

Никита Брыкин
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В Казани 63-летний Дамир Шавалиев добивается всестороннего расследования смерти жены от коронавируса в больнице № 16 в «красной зоне», пишет «Вечерняя Казань».

По мнению мужчины, причиной случившегося стал бардак и безобразие, которые, как считает вдовец, царят в медучреждении.

Известно, что супруга попали в «красную зону» больницы осенью прошлого года. Мужчину выписали после выздоровления, а жена домой так и не вернулась.

«Когда жене стало плохо, ее просто не смогли доставить в реанимацию, потому что сначала долго искали каталку, а потом оказалось, что не работает лифт», – утверждает Шавалиев.

Казанец заявил, что сначала за его супругой приезжала скорая помощь, ее дважды увозили в клиническую инфекционную больницу, однако вскоре отпускали домой. Пациентку положили только на третий раз.

Мужчина собирается обратиться в «Ак Барс-Мед», чтобы страховая компания проверила обстоятельства смерти женщины и качество оказания помощи.

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