Житель Касимова выплатил полумиллионный долг после ареста автомобиля

После ареста автомобиля касимовец погасил более полумиллиона рублей долга по алиментам на содержание своего трехлетнего сына. Подробности сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Сотрудниками Касимовского районного отделения УФССП России по Рязанской области было возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности по алиментам в отношении отца трехлетнего ребенка, которая превысила сумму 500 тысяч рублей. Большая сумма долга, копившегося с 2022 года, требовала оперативного разрешения и применения к неплательщику комплекса мер принудительного воздействия для взыскания с него ежемесячно четверти доходов в пользу матери несовершеннолетнего сына.

На основании её заявления судебным приставом-исполнителем был произведен расчет задолженности за весь период неуплаты алиментов, осуществлен выход по адресу регистрации должника, составлен акт описи и ареста транспортного средства, принадлежащего касимовцу на праве собственности. После ареста автомобиля неплательщиком были приняты необходимые, хотя и запоздалые действия по оплате задолженности в размере 500 675 рублей 88 копеек.

Права несовершеннолетнего ребенка восстановлены в полном объеме, решение Касимовского районного суда выполнено.