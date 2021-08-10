Житель Касимова устроил серьезное ДТП в Сасове

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Во вторник, 10 августа, в Сасове столкнулись «Газель» и Renault. Авария произошла по вине жителя Касимова. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло примерно в 12:50 возле дома №16 по улице Советской. Грузовик под управлением 36-летнего жителя Касимова ехал по второстепенной дороге под запрещающий знак. В это время по главной дороге двигался 50-летний мужчина на Renault. «Газель» не пропустила легковушку и произошло столкновение.

— В аварии пострадала пассажирка Renault. Стекло попало женщине в лицо. После наложения швов пострадавшую отпустили домой, — говорится в сообщении.

По данному факту возбудили административное расследование против 36-летнего мужчины. Проводится проверка.