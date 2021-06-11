Житель Хакасии задушил знакомого и инсценировал суицид

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В Хакасии мужчина убил знакомого, а затем инсценировал его суицид, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карсноярскому краю и Республике Хакасия.

8 июня в одном из домов села Большая Сея обнаружили тело 56-летнего местного жителя. Внешние признаки говорили о том, что мужчина покончил с собой. На место происшествия выехали следователи.

После детального осмотра стало понятно, что биологические следы и положение трупа не были характерны созданной обстановке. Всё указывало на инсценировку суицида. Вскоре следователям удалось найти и задержать мужчину, причастного к преступлению. Им оказался 32-летний знакомый убитого.

По версии следствия, 8 июня обвиняемый пришёл к потерпевшему выпить. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора. Хозяин дома заподозрил гостя в краже рыболовной сети. Злоумышленник задушил оппонента рукой и инсценировал его самоубийство.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве дал признательные показания.