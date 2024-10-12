Житель Долгопрудного признался в убийстве и расчленении бывшей супруги

В Долгопрудном мужчина признался в жестоком убийстве своей бывшей жены, которое произошло в декабре прошлого года.

По данным источника REGIONS, во время совместного застолья пара поссорилась, после чего мужчина схватил нож и зарезал супругу. Тело он спрятал в погребе, а спустя несколько дней расчленил его и по частям вынес из дома.

Долгое время мужчина скрывал правду, сообщая окружающим, что женщина уехала в другую республику. В октябре 2024 года, когда его вызвали в полицию для дачи показаний по делу о безвестном исчезновении бывшей жены, мужчина не выдержал и сознался в содеянном.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

Еще одно убийство произошло в Долгопрудном 11 октября. Местный житель, 52 лет, открыл огонь по супружеской паре в лесополосе. Мужчина погиб на месте, его жена получила ранение в ногу, но сумела сбежать. Позднее стрелка нашли мертвым недалеко от места преступления.