Житель Дашково-Песочни выращивал в своей квартире сортовую коноплю

В Октябрьском районе Рязани 36-летний мужчина выращивал в своей квартире высокоурожайную коноплю и изготавливал из неё марихуану. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска УМВД по Рязанской области задержали местного жителя, ранее судимого за кражу. Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что мужчина может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемый бывал в столице, где вращался в кругах посетителей ночных клубов – потребителей наркотиков каннабисной группы.

Оперативники УУР задержали рязанца и обследовали его квартиру на улице Советской Армии. В одной из комнат нашли бокс с 6 ёмкостями с кустами конопли, оборудованный вытяжкой, лампами дневного света, датчиками климат-контроля и светоотражающими материалами.

В жилище злоумышленника полицейские изъяли стеклянные банки и свёртки с марихуаной общей массой 426 граммов, части конопли общей массой 1 килограмм 838 граммов, удобрения и «дневник наблюдений», в котором тщательно фиксировался процесс произрастания каннабиса.

Предварительно установлено, что мужчина через интернет заказывал семена импортных сортов конопли и создал в своей квартире условия для её культивирования.

Следователь СО ОМВД по Октябрьскому району Рязани возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, санкция по которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.