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Среда, 8 сентября, 2021
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Житель Бийска съехал на внедорожнике по пешеходной лестнице

Кристина Белова
Житель Бийска съехал на внедорожнике по пешеходной лестнице

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Автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 38-летнего местного жителя спустился к пляжу в парке Победы, проехав прямо по пешеходной лестнице. Об этом сообщает «Катунь 24».

Стремительный спуск автомобилиста запечатлели отдыхающие. Видео было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», где водителя уже сравнивают с игроком в Grand Theft Auto. По сообщениям очевидцев, в процессе съезда были повреждены несколько ступеней. 

На данный момент мужчина задержан. В его отношении возбуждено два административных дела.

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