Житель Бийска съехал на внедорожнике по пешеходной лестнице

Автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 38-летнего местного жителя спустился к пляжу в парке Победы, проехав прямо по пешеходной лестнице. Об этом сообщает «Катунь 24».

Стремительный спуск автомобилиста запечатлели отдыхающие. Видео было опубликовано в соцсети «ВКонтакте», где водителя уже сравнивают с игроком в Grand Theft Auto. По сообщениям очевидцев, в процессе съезда были повреждены несколько ступеней.

На данный момент мужчина задержан. В его отношении возбуждено два административных дела.