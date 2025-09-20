Житель Белгородской области задержан за мошенничество, он забрал 3,2 млн рублей у пенсионерки из Рязани

Житель Белгородской области совместно с мошенниками забрал 3,2 млн рублей у пенсионерки из Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники полиции совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району города Рязани уличили 28-летнего жителя Белгородской области в пособничестве телефонным мошенникам.

Недавно неизвестный под видом сотрудника службы безопасности известного банка связался с 73-летней рязанкой и, напугав ее потерей накоплений, убедил поместить на «безопасный» счет все сбережения. Для этого надо было передать пакет с деньгами курьеру, который доставит купюры в банк. Испугавшаяся пенсионерка передала пакет, в котором хранилось 3 миллиона 200 тысяч рублей, прибывшему к ней домой мужчине-курьеру. Вскоре женщина осознала обман и обратилась в полицию.

По факту мошенничества в отделе МВД России по Московскому району города Рязани было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на адрес к потерпевшей приезжал 28-летний житель Белгородской области.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. По предварительной информации, 28-летний житель Белгородской области нашел в сети Интернет подработку в качестве курьера по сбору денег у обманутых граждан. Забрав оговоренный процент, мужчина перевел на счет кураторов полученные у пенсионерки 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого взяли под стражу. Сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к другим аналогичным преступлениям.