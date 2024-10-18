Беспощадные и точные удары российских войск по военным объектам Украины вызывают беспокойство даже среди натовских специалистов. Не успел министр обороны Нидерландов объявить, что его страна передала ВСУ истребители F-16 и дала разрешение на удары по территории России, как последовал жесткий ответ, пишет aif.ru.
В ночь на 18 октября 2024 года российские силы нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Эти базы были модернизированы с привлечением значительных средств НАТО.
Telegram-канал «Донбасский партизан», один из первых, кто получил информацию о происходящем, сообщил следующее:
По данным источников с Украины, на этих аэродромах могли находиться как украинские самолеты, так и американские истребители. Также стоит отметить, что здесь располагались технические службы, обслуживавшие авиацию НАТО.
Если эта информация подтвердится, помимо уничтоженных самолетов, можно говорить и о повреждении дорогостоящего западного оборудования для обслуживания натовской техники.
Военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, подчеркнул:
Позже Telegram-каналы сообщили об атаке еще на один аэродром — Староконстантиновский в Хмельницкой области. Там также произошли взрывы и начался пожар.