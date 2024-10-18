Беспощадные и точные удары российских войск по военным объектам Украины вызывают беспокойство даже среди натовских специалистов. Не успел министр обороны Нидерландов объявить, что его страна передала ВСУ истребители F-16 и дала разрешение на удары по территории России, как последовал жесткий ответ, пишет aif.ru.

В ночь на 18 октября 2024 года российские силы нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. Эти базы были модернизированы с привлечением значительных средств НАТО.

Telegram-канал «Донбасский партизан», один из первых, кто получил информацию о происходящем, сообщил следующее:

«Около полуночи, с 17 на 18 октября, российские войска атаковали аэродромы в Дубно (Ровенская область) и Озерное (Житомирская область) с использованием ударных беспилотников. Оба объекта имеют стратегическое значение для противника. Масштабы разрушений пока неизвестны, но зафиксированные возгорания указывают на возможные серьезные последствия».

По данным источников с Украины, на этих аэродромах могли находиться как украинские самолеты, так и американские истребители. Также стоит отметить, что здесь располагались технические службы, обслуживавшие авиацию НАТО.

Если эта информация подтвердится, помимо уничтоженных самолетов, можно говорить и о повреждении дорогостоящего западного оборудования для обслуживания натовской техники.

Военный эксперт Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, подчеркнул:

«Эти аэродромы ещё с советских времен имели стратегическое значение. В случае войны они должны были первыми атаковать силы НАТО. Сейчас же они используются НАТО для возможных ударов по России. Ночной удар был явно по конкретным целям, не по пустым взлетным полосам. Даже если там не было F-16, уничтожение инфраструктуры для обслуживания натовских самолетов — это значительный удар».

Позже Telegram-каналы сообщили об атаке еще на один аэродром — Староконстантиновский в Хмельницкой области. Там также произошли взрывы и начался пожар.