Среда, 2 ноября, 2022
Предыдущая статья
«Это молодая мама»: на Урале девушка в одних трусах ползала по улице и кричала
Следующая статья
Воронежцам объяснили, почему их могут выселить из квартир
powder

Жертва педофила из Якутии выступила за смертную казнь в отношении «таких выродков»

На главнуюНовости мира

Адвокат из Якутии Мари после нескольких дел о педофилах решила поделиться страшной историей из своей жизни, пишет Sakha Press.

Выяснилось, что в 12 лет она стала жертвой домогательств извращенца. Девушка уточнила, что в ее доме был свой собственный магазин, куда нередко наведывался 35-летний знакомый. Школьница помогала родителям и стояла за прилавком.

«Зайдя в магазин, он попросил показать варенье. Я ему притянула варенье, и в это время он схватил меня и стал гладить сверх кофты мои тогда еще оформляющиеся детские груди. Я сильно испугалась и оттолкнула его», – рассказала адвокат.

Девочка не стала рассказывать о произошедшем о родителям, поскольку испытывала чувство жалости к агрессору. Она начала оправдывать его, о чем жалеет, поскольку недавно узнала от знакомой, что это же педофил гладил поверх рейтуз ее половые органы.

«Конечно, она тоже промолчала. Далее она рассказала, что в семье данного маньяка жила племянница его жены. Что творил он с ней, никому неизвестно», – уточнила девушка.

Адвокат выступила за смертную казнь в отношении «таких выродков».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/