Жертва педофила из Якутии выступила за смертную казнь в отношении «таких выродков»

Адвокат из Якутии Мари после нескольких дел о педофилах решила поделиться страшной историей из своей жизни, пишет Sakha Press.

Выяснилось, что в 12 лет она стала жертвой домогательств извращенца. Девушка уточнила, что в ее доме был свой собственный магазин, куда нередко наведывался 35-летний знакомый. Школьница помогала родителям и стояла за прилавком.

«Зайдя в магазин, он попросил показать варенье. Я ему притянула варенье, и в это время он схватил меня и стал гладить сверх кофты мои тогда еще оформляющиеся детские груди. Я сильно испугалась и оттолкнула его», – рассказала адвокат.

Девочка не стала рассказывать о произошедшем о родителям, поскольку испытывала чувство жалости к агрессору. Она начала оправдывать его, о чем жалеет, поскольку недавно узнала от знакомой, что это же педофил гладил поверх рейтуз ее половые органы.

«Конечно, она тоже промолчала. Далее она рассказала, что в семье данного маньяка жила племянница его жены. Что творил он с ней, никому неизвестно», – уточнила девушка.

Адвокат выступила за смертную казнь в отношении «таких выродков».

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