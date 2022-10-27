Женщина с ребёнком попали в больницу после нападения собаки породы кане-корсо

В квартире жилого дома на улице Лобачевского в Москве собака породы кане-корсо напала на хозяйку и ее несовершеннолетнюю дочь. Животное не давало ребенку покинуть квартиру, вело себя агрессивно, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Поскольку поведение собаки представляло угрозу для жизни и здоровья ребенка, животное нейтрализовано.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, люди госпитализированы.
Собаку семья купила пять дней назад.
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