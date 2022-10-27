Четверг, 27 октября, 2022
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Женщина с ребёнком попали в больницу после нападения собаки породы кане-корсо

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В квартире жилого дома на улице Лобачевского в Москве собака породы кане-корсо напала на хозяйку и ее несовершеннолетнюю дочь. Животное не давало ребенку покинуть квартиру, вело себя агрессивно, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Поскольку поведение собаки представляло угрозу для жизни и здоровья ребенка, животное нейтрализовано.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, люди госпитализированы.

Собаку семья купила пять дней назад.

— Никулинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина с ребёнком попали в больницу после нападения собаки породы кане-корсо
Женщина с ребёнком попали в больницу после нападения собаки породы кане-корсо

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