Женщина, проехавшая по пешеходам в Екатеринбурге, объяснила произошедшее

Переехавшая на кроссовере двух пешеходов в Екатеринбурге женщина объяснила, что не заметила людей из-за плохого освещения. Об этом пишет портал E1.ru.

По словам водителя, на дороге была плохая видимость и недостаточное освещение, на асфальте наледь. Машину она остановила лишь услышав нехарактерный звук.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, наезд произошёл вечером 4 ноября на перекрестке улиц Луначарского-К.Маркса. Пострадали 29-летняя девушка и 21-летний мужчина, пешеходов доставили в больницу.

За рулём автомобиля «Фольксваген Туарег» находилась 59-летняя женщина. E1.ru пишет, что у водителя Volkswagen Touareg солидный стаж — за рулём она ездит 30 лет.