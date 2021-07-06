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Вторник, 6 июля, 2021
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Женщина погибла после столкновения трактора и грузовика с бревнами в Шиловском районе

Елена Лобанова
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В понедельник, 5 июля, в Шиловском районе столкнулись трактор и грузовик «МАЗ» с бревнами. В результате погибла женщина и пострадал третий автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

Все произошло примерно в 11:20 на 169-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По предварительной информации, 27-летняя жительница Рязанской области выезжала на тракторе Т-40 со второстепенной дороги. 

Она не предоставила право проезда и врезалась в двигавшийся по трассе грузовик «МАЗ». 51-летний водитель вез бревна, которые от удара посыпались на дорогу и упали на проезжающую «Ниву» под управлением 68-летнего водителя. 

— Женщина не имела права управления трактором, который к тому же был без регистрационных знаком. В ДТП погибла водитель Т-40, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка.

  • Женщина погибла после столкновения трактора и грузовика с бревнами в Шиловском районе
  • Женщина погибла после столкновения трактора и грузовика с бревнами в Шиловском районе
  • Женщина погибла после столкновения трактора и грузовика с бревнами в Шиловском районе
  • Женщина погибла после столкновения трактора и грузовика с бревнами в Шиловском районе
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