Женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем в Татарстане

В Татарстане женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Известно, что 1 июля 31-летняя жительница Самарской области приехала с годовалым сыном в Казань. Там она поселилась вместе с сожителем в частном доме. В какой-то момент женщина поссорилась с возлюбленным, после чего ребенок расплакался.

— Злоумышленница избила сына. Она не оказалась своевременно за медицинской помощью и уехала к родителям 16 августа. Однако через несколько дней, когда вернулась обратно в Казань, состояние мальчика ухудшилось, — говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Свою вину женщина признала частично. Расследование уголовного дела продолжается.