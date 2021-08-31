Женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем в Татарстане

В Татарстане женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Известно, что 1 июля 31-летняя жительница Самарской области приехала с годовалым сыном в Казань. Там она поселилась вместе с сожителем в частном доме. В какой-то момент женщина поссорилась с возлюбленным, после чего ребенок расплакался.
Ребенка госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Свою вину женщина признала частично. Расследование уголовного дела продолжается.