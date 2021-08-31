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Вторник, 31 августа, 2021
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Женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем в Татарстане

Елена Лобанова
Женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем в Татарстане

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В Татарстане женщина избила годовалого сына после ссоры с сожителем. Ребенок получил серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Известно, что 1 июля 31-летняя жительница Самарской области приехала с годовалым сыном в Казань. Там она поселилась вместе с сожителем в частном доме. В какой-то момент женщина поссорилась с возлюбленным, после чего ребенок расплакался. 

— Злоумышленница избила сына. Она не оказалась своевременно за медицинской помощью и уехала к родителям 16 августа. Однако через несколько дней, когда вернулась обратно в Казань, состояние мальчика ухудшилось, — говорится в сообщении. 

Ребенка госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Свою вину женщина признала частично. Расследование уголовного дела продолжается.

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