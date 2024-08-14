Среда, 14 августа, 2024

Женщина и годовалый ребёнок пострадали в ДТП в Касимовском районе

Автор: 7info

Опубликовано

В результате ДТП в Касимовском районе пострадали женщина и годовалый ребёнок, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась 13 августа в 19.20 на 9-м километре автодороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево. 39-летний житель Касимова не справился с управлением автомобилем «Хендай» и съехал в кювет.

34-летней пассажирке, жительнице Касимова, и ребёнку потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Женщина и годовалый ребёнок пострадали в ДТП в Касимовском районе

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